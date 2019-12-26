В Москве осквернили могилу рэпера Децла

В ночь на 26 декабря неизвестные устроили пожарище на месте захоронения российскоро рэпера Децла.
Кирилл Толмацкий похоронен на Пятницком кладбище. Ночью неизвестные развели огонь на могиле Децла, сообщает Mash.
По словам матери, пожарище случилось прямо на католическое рождество. В ночь с 25 на 26 декабря. Ирина пришла к могиле сына, ее глазам предстал обугленный крест и сожжённая ограда.
"Пошла разбираться к администрации. Там объяснили, что это могли сделать фанатки Децла. Каждый день они приходят на могилу и ставят свечи. Пожар мог произойти случайно, по неосторожности", - говорится в сообщении.
В Москве сожгли могилу и памятник Децлу смотреть видео онлайн:
Семья рэпера планирует всё восстанавливать. Работы по восстановлении уже назначены - на 27 декабря.
Напомним, Децл умер 3 февраля 2019 от кровоизлияния в мозг.