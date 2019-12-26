В Москве осквернили могилу рэпера Децла

Могилу Кирилла Толмацкого осквернили/ instagram.com/juzeppejostko/

Кирилл Толмацкий похоронен на Пятницком кладбище. Ночью неизвестные развели огонь на могиле Децла, сообщает Mash.

По словам матери, пожарище случилось прямо на католическое рождество. В ночь с 25 на 26 декабря. Ирина пришла к могиле сына, ее глазам предстал обугленный крест и сожжённая ограда.

"Пошла разбираться к администрации. Там объяснили, что это могли сделать фанатки Децла. Каждый день они приходят на могилу и ставят свечи. Пожар мог произойти случайно, по неосторожности", - говорится в сообщении.

В Москве сожгли могилу и памятник Децлу смотреть видео онлайн:

Семья рэпера планирует всё восстанавливать. Работы по восстановлении уже назначены - на 27 декабря.

Напомним, Децл умер 3 февраля 2019 от кровоизлияния в мозг.