"Односторонний игрок": Сайдик озвучил роль России в конфликте на Донбассе

Мартин Сайдик / Reuters

Россия является не посредником в конфликте на Донбассе, а его полноценным участником, несмотря на все попытки Кремля утверждать обратное. Об этом заявил австрийский дипломат, бывший специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик.

Украина и Россия являются сторонами вооруженного конфликта – об этом свидетельствуют подписи украинского и российского представителей под Минскими соглашениями.

"Если посмотрите на Минские соглашения, на то, как они подписаны в оригинале, вы увидите подписи Хайди Тальявини (бывший глава миссии ОБСЕ в контактной группе, - Главред), Леонида Кучмы (второго президента Украины, - Главред) и Михаила Зурабова (бывший посол РФ в Украине, - Главред). Затем пропущено расстояние и есть Захарченко и Плотницкий. Почему наверху Украина и Россия? Они разве не стороны конфликта? Именно поэтому они стоят наверху", - сказал Сайдик в итервью российскому Коммерсанту.

По мнению дипломата, попытки России считать себя посредником неуместны, так как по сути РФ "не выполняет роль посредника".

"Возьмем последний закон так называемой "ЛНР" о так называемой границе: о том, что государственная граница - это вся область. Считает ли Россия, что это совместимо с минскими соглашениями, в которых говорится про отдельные районы Донецкой и Луганской областей? Где здесь посредничество России? Это разве соответствует минским соглашениям? Нет! Где голос России?... Если кто-то посредник, то он должен действовать как посредник. А если посредник на одной стороне, то он не посредник, а "односторонний игрок", - отметил бывший спецпредставитель ОБСЕ.

Напомним, ранее Мартин Сайдик развенчал миф пропаганды РФ о Донбассе. По его словам, в документах по урегулированию ситуации на Донбассе нет пункта о предоставлении Донбассу автономии, однако присутствует норма об особом статусе ОРДЛО в пределах украинского децентрализации.