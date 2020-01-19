"Пункта об автономии нет": Сайдик развенчал миф пропаганды РФ о Донбассе

Мартин Сайдик / Reuters

Австрийский дипломат, бывший специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик прокомментировал отдельные пункты Минских соглашений.

По его словам, в документах по урегулированию ситуации на Донбассе нет пункта о предоставлении Донбассу автономии, однако присутствует норма об особом статусе ОРДЛО в пределах украинского децентрализации.

"Потом появился еще один элемент от российской стороны: требование автономии — понятие, которое бесполезно искать в тексте Минских договоренностей. Там есть только децентрализация. Поэтому если украинцы не хотят говорить об автономии, я могу это понять", — заявил он в интервью изданию Die Presse.

По его словам, первоочередным вопросом является компонент безопасности и лишь после этого Украина готова предоставить особый статус ОРДЛО в пределах реформы децентрализации.

Он также напомнил о необходимости определить, как Украина вернет полный суверенитет над всей территорией Донецкой и Луганской областей.

"Проблема заключается в том, что пока россияне и сепаратисты не хотят говорить об этом "Дне Х", — добавил Сайдик.

Напомним, ранее в ОБСЕ обвинили Украину в нарушении отвода сил на Донбассе.