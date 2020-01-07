ОБСЕ обвинили Украину в нарушении отвода сил на Донбассе - в ВСУ "пошли в отказ"

Наблюдатель ССМ ОБСЕ / канал 112

В командовании ООС утверждают, что размещение зенитно-ракетных комплексов Оса никак не подпадает под действие Минских договоренностей и призвали наблюдателей из Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не манипулировать информацией.

Украинские военные утверждают, что наблюдатели ОБСЕ ошибочно указали в отчетах за 4 и 6 января 2020 года, будто бы ВСУ нарушают Минские соглашения касаемо отвода военной техники от линии разграничения на Донбассе. Внимание сотрудников СММ ОБСЕ привлекли зенитно-ракетные комплексы модели 9К33 Оса.

"Отводу подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты. Об отводе зенитных ракетных комплексов в договоренностях речь не идет", - подытожили в ВСУ.

Напомним, ранее в ОБСЕ в очередной раз пожаловались на боевиков на Донбассе.