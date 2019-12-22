В ОБСЕ пожаловались на боевиков на Донбассе: что не так

Наблюдатель ОБСЕ / 112.ua

Члены Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе пожаловались на боевиков. Отмечается, что представители незаконных вооруженных формирований систематически препятствуют работе СММ ОБСЕ.

Согласно обнародованному отчету, 20 декабря боевики дважды отказали наблюдателям ОБСЕ в проезде на неподконтрольный участок границы возле населенного пункта Верхнеширокинское. При этом они заявили, что якобы проводят работы по разминированию.

Кроме того, на железнодорожной станции Красная Могила в оккупированной Вознесеневке вооруженный боевик приказал членам СММ ОБСЕ покинуть район.

"Не осуществив сплошного разминирования, удаления неразорвавшихся боеприпасов и других препятствий, стороны и дальше отказывали СММ в неограниченном доступе, а также в возможности передвигаться отдельными дорогами, которые ранее были определены как важные для осуществления эффективного мониторинга миссией и для передвижения гражданских лиц", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Главред, в самопровозглашенной "ЛНР" заявили о том, что планируют принять "закон о госгранице".