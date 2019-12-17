В "ЛНР" боевики заявили о расширении границы на всю Луганскую область

Главарь "ЛНР" решил повторить финт боевиков "ДНР"

В самопровозглашенной "ЛНР" заявили о том, что планируют принять "закон о госгранице".

Как заявил главарь "ЛНР" Леонид Пасечник, в оккупированном Россией Луганске решил поступить вслед за "ДНР", где недавно был принят аналогичный закон.

"Принятый в "ДНР" закон о госгранице, закрепляет волеизъявление жителей Донецкой области. В ближайшее время аналогичный закон вступит в действие и у нас", — добавил Пасечник.

При этом он отметил, что "референдум" 2014 года якобы прошел на всей территории Донецкой и Луганской областей.

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Отметим, что в так называемом "референдуме" в 2014 году приняли участие в Луганской области около 24% населения, имеющего право голосовать, в Донецкой области - 32%.

Напомним, ранее в "ДНР" прихватили украинские города, заявив о новых границах.