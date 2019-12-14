  1. Главная
  3. Украина

Напуганы законом Зеленского: в "ЛНР" запаниковали из-за децентрализации

14 декабря 2019, 08:50

В самопровозглашенных республиках потребовали от Киева, чтобы изменения в Конституцию Украины согласовали с ними.

Зеленский
Законопроект Зеленского о децентрализации напугал власти "ЛНР" / Reuters

В "ЛНР" потребовали, чтобы Киев согласовал с самопровозглашенными "Донецкой народной республикой" и "Луганской народной республикой" поправки в конституцию Украины в части децентрализации.

"Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду на рассмотрение проект изменений в конституцию в части децентрализации власти в Украине. Эти поправки не имеют никакого отношения к выполнению Украиной минских соглашений и решений, зафиксированных в рамках последней встречи лидеров "нормандской четверки", - заявил так называемый председатель "Народного Совета ЛНР" Денис Мирошниченко, передает ТАСС.

Мирошниченко напомнил, что согласно минскими соглашениям, "все изменения, касающиеся особого статуса Донбасса, должны учитывать его особенности и обязательны к согласованию с народными республиками".

"Мы не признаем никаких "децентрализаций", принятых без согласования с "ЛНР" и "ДНР", и требуем обсудить эти поправки на ближайшем заседании контактной группы в Минске 18 декабря", - заявил Мирошниченко.

Добавим, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 13 декабря в эфире телеканала Интер констатировал, что децентрализацию по всей стране предусматривают Минские соглашения, которые должен выполнять Киев.

"В Минских договоренностях сказано, что Украина соглашается на конституционную реформу, в основе которой лежит децентрализация. Украинская сторона сейчас предана договоренностям, которые были. И это то, о чем сказал Зеленский, что мы все равно идем на изменения в Конституцию, которые предусматривают децентрализацию по всей Украине", - акцентировал дипломат.

Читайте такжеРазумков пролил свет на будущее децентрализации в УкраинеНапомним, ранее президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти.

Как указано на сайте Верховной Рады, проект закона №2598 зарегистрирован 13 декабря, однако текст документа пока отсутствует.

Также ранее министр внутренних дел Арсен Аваков высказал сове мнение о судьбе так называемой народной милиции самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". 

По его словам, Украина  готова своими силами обеспечить порядок на ныне оккупированных территориях Донбасса во время выборов в ОРДЛО, а "народные милиции" ОРДЛО должны быть распущены.

"Мы исходили из того, что выборов не будет, пока не будут распущены все незаконные формирования. С другой стороны, в минских соглашениях написана та самая народная милиция, которой нигде не существует, ни в каком нашем законодательном поле и нужно этот вопрос как-то решать",- сказал Аваков в эфире программы Право на власть на канале 1+1 в четверг, 12 декабря.

ДНР ЛНР децентрализация Владимир Зеленский Минские соглашения нормандские переговоры Конституция Украины новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «Напуганы законом Зеленского: в "ЛНР" запаниковали из-за децентрализации». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:23
Гороскоп на 14 декабря всех знаков Зодиака: крах отношений и любовный фарт
09:21
Путин превращает Россию в пустыню мнение
09:17
"Зарплата, номера счетов": у Facebook украли важные данные
09:15
Новогодний маникюр 2020: самый нежный вязаный маникюр на Новый год 2020 фото Фото
08:54
Эксперт объяснил, как Трамп видит Украину
08:50
Напуганы законом Зеленского: в "ЛНР" запаниковали из-за децентрализации
08:37
Почему Зеленский никогда не договорится с Путиным мнение
08:24
Убийство Шеремета: суд избрал меру пресечения возможному организатору Фото
08:13
Истерика на нормандских переговорах: озвучены любопытные детали
07:53
Точная дата прекращения огня на Донбассе: Пристайко озвучил планы
07:48
Кто выиграет от обвинений атошников в убийстве Шеремета мнение
07:33
Убийство Шеремета: Аваков поведал о новой фигурантке дела и загадочном покровителе подозреваемых Видео
07:23
Праздник с первой ноты: лучшие новогодние песни всех времен и народов Видео
07:05
Белла Хадид топлес показала себя всю на откровенном фото
07:01
Пока что секрет: Зеленский намекнул на новую тактику с Путиным Видео
06:53
Москву заставляют выполнять Минск: ЕС продлил санкции против РФ
06:30
Обмен пленными: Зеленский назвал три этапа возвращения украинцев домой Видео
06:20
Хронический алкоголик и верный пес: астролог раскрыл "тайны" Луценко
06:05
Эксперт назвал потери Украины от прерывания транзитного контракта
05:51
Экономист сказал, когда в Украине может "скакнуть" прожиточный минимум
05:24
Выходные 2020 – как Украина распределила праздники в календаре 2020 Фото
05:12
"Куча мусора": СМИ выяснили, почему на "авианосце" Адмирал Кузнецов начался пожар
04:47
Комаровский указал параметры правильной первой чашки: когда нужно выбирать
04:28
Ученые назвали самую опасную вещь в косметичке
04:14
"Укрепить брючную змею": врач рассказал, как легко и просто поддать мощи потенции
03:47
В Волынской области депутат изнасиловал подростка в доме соседей
03:28
"Сработает на 100%": диетолог сказал, как есть все и не толстеть
03:00
"Каждой резьбе - свой винт": каким женщинам подойдут любовники с большими пенисами
02:55
Анна Ризатдинова в прозрачных трусах и чулках показала эротические фото
02:40
Донбасс уйдет в союзное государство: эксперт дал неожиданный прогноз на 2020 год
02:19
В Швейцарии снова "ударили" по Януковичу
02:02
Приготовьте зонтики: синоптики удивили прогнозом на выходные
01:54
Ученые назвали полезные для здоровья свойства хурмы
01:47
СИЗО превратят в отели со спецрежимом: Малюська поведал подробности Видео
01:30
Под носом у родителей: в Николаеве мужчина изнасиловал шестилетнего мальчика
01:26
Дело Шеремета: Аваков отреагировал на сравнение бороды подозреваемого с известными людьми
01:11
"Нагнуть раком": в Сети распекли агрессивных школьниц из-за дебоша в ТЦ Видео
01:01
"Начинают гавкать": украинского политолога выгнали с российского шоу Видео
00:45
"Я плакал в одиночестве": президент Аталанты - о победе над Шахтером
00:27
"Цены, как в самолете": в Укрзализныце хотят ввести новшество
00:15
Отец Неймара прокомментировал ситуацию сына в ПСЖ
00:02
14 декабря – какой сегодня праздник: что делать, чтоб умным быть
13 декабря, пятница
23:58
"Не даст КПД выше 5%": Тука высказался о возведении стены на Донбассе
23:41
Украинский футболист оформил хет-трик в Европе Видео
23:37
Убийство Шеремета: суд избрал меру пресечения медику Кузьменко
23:15
Зеленский внес законопроект об изменениях в Конституцию по децентрализации
23:12
Хабиб назвал бой Макгрегор - Серроне "второй лигой"
23:04
Децл, Началова, Токарев и Лагерфельд: кто из знаменитостей умер в 2019 году
23:03
"Х*евый отдых": пляжи заполонили рыбы-пенисы - фото и видео Видео
23:02
Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2 – отзывы и где смотреть Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять