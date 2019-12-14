Напуганы законом Зеленского: в "ЛНР" запаниковали из-за децентрализации

Законопроект Зеленского о децентрализации напугал власти "ЛНР" / Reuters

В "ЛНР" потребовали, чтобы Киев согласовал с самопровозглашенными "Донецкой народной республикой" и "Луганской народной республикой" поправки в конституцию Украины в части децентрализации.

"Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду на рассмотрение проект изменений в конституцию в части децентрализации власти в Украине. Эти поправки не имеют никакого отношения к выполнению Украиной минских соглашений и решений, зафиксированных в рамках последней встречи лидеров "нормандской четверки", - заявил так называемый председатель "Народного Совета ЛНР" Денис Мирошниченко, передает ТАСС.

Мирошниченко напомнил, что согласно минскими соглашениям, "все изменения, касающиеся особого статуса Донбасса, должны учитывать его особенности и обязательны к согласованию с народными республиками".

"Мы не признаем никаких "децентрализаций", принятых без согласования с "ЛНР" и "ДНР", и требуем обсудить эти поправки на ближайшем заседании контактной группы в Минске 18 декабря", - заявил Мирошниченко.

Добавим, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 13 декабря в эфире телеканала Интер констатировал, что децентрализацию по всей стране предусматривают Минские соглашения, которые должен выполнять Киев.

"В Минских договоренностях сказано, что Украина соглашается на конституционную реформу, в основе которой лежит децентрализация. Украинская сторона сейчас предана договоренностям, которые были. И это то, о чем сказал Зеленский, что мы все равно идем на изменения в Конституцию, которые предусматривают децентрализацию по всей Украине", - акцентировал дипломат.

Читайте такжеРазумков пролил свет на будущее децентрализации в УкраинеНапомним, ранее президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти.

Как указано на сайте Верховной Рады, проект закона №2598 зарегистрирован 13 декабря, однако текст документа пока отсутствует.

Также ранее министр внутренних дел Арсен Аваков высказал сове мнение о судьбе так называемой народной милиции самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

По его словам, Украина готова своими силами обеспечить порядок на ныне оккупированных территориях Донбасса во время выборов в ОРДЛО, а "народные милиции" ОРДЛО должны быть распущены.

"Мы исходили из того, что выборов не будет, пока не будут распущены все незаконные формирования. С другой стороны, в минских соглашениях написана та самая народная милиция, которой нигде не существует, ни в каком нашем законодательном поле и нужно этот вопрос как-то решать",- сказал Аваков в эфире программы Право на власть на канале 1+1 в четверг, 12 декабря.