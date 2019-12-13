Судьба "народной милиции" ОРДЛО: Аваков озвучил компромис

Арсен Аваков / Интерфакс-Украина

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который ранее раскрыл подробности дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, высказал сове мнение о судьбе так называемой народной милиции самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

По его словам, Украина готова своими силами обеспечить порядок на ныне оккупированных территориях Донбасса во время выборов в ОРДЛО, а "народные милиции" ОРДЛО должны быть распущены.

"Мы исходили из того, что выборов не будет, пока не будут распущены все незаконные формирования. С другой стороны, в минских соглашениях написана та самая народная милиция, которой нигде не существует, ни в каком нашем законодательном поле и нужно этот вопрос как-то решать",- сказал Аваков в эфире программы Право на власть на канале 1+1 в четверг, 12 декабря.

По словам министра, Киев снова ищет компромисс. В частности, как только дипломаты заключат "адекватное соглашение", полицейские силы Украины смогут зайти и обеспечить порядок.

"Идея была такова, мы заходим своими силами, например патруль из пяти человек. Два человека украинская Нацполиция, 1 представитель полицейской миссии ОБСЕ и два представителя территориальных громад, в которых проходят выборы", - отметил глава МВД.

Напомним, 12 декабря Верховная Рада продлила на год действие закон об особом статусе Донбасса. За продление действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" на пленарном заседании отдали свои голоса 320 народных избранников.