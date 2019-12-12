Рада продлила на год закон об особом статусе ОРДЛО

Продлено на год действие закона об особом статусе ОРДЛО

В четверг, 12 декабря, Верховная Рада продлила на год действие закона об особом статусе отдельных районов на Донбаасе.

За продление действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" на пленарном заседании отдали свои голоса 320 народных избранников.

Отметим, что законопроект рассматривался по отдельной процедуре. Докладчиком по законопроекту выступил первый заместитель председателя фракции Слуга народа, один из его авторов, Александр Корниенко.

За закон отдали свои голоса 320 народных избранников

Отметим, что не принимали участие в голосовании фракции Голос и Батькивщина.

В соответствии с законом, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей предусматривается осуществление соответствующими территориальными громадами непосредственно и через органы местного самоуправления с соблюдением Конституции и законов Украины, а также введение законами Украины особого порядка назначения руководителей органов прокуратуры и судов, который предусматривает участие органов местного самоуправления в решении этих вопросов.

Читайте такжеПродлить особый статус Донбасса: в Раду внесли проект законаТакже предусмотрено, что государство гарантирует право использования русского или другого языка "в общественной и частной жизни, изучение и поддержку русского и любых других языков, их свободное развитие и равноправие".

Кроме того, государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Закон об особом порядке предусматривает "возможность создания решением городских, поселковых, сельских советов из числа граждан Украины, которые постоянно проживают в соответствующих населенных пунктах, на добровольных началах отрядов народной милиции, на которые возлагается реализация задачи по охране общественного порядка в населенных пунктах отдельных районов и которые реализуют полномочия, предусмотренные для них законами Украины, осуществление координации деятельности таких отрядов по охране общественного порядка в населенных пунктах отдельных районов соответствующим сельским, поселковым, городским головой и т.д.".

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