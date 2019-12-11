В партии Зеленского рассказали, когда Рада займется законом о статусе Донбасса

Верховная Рада / УНИАН

Закон о продлении срока действия особого статуса Донбасса Верховная Рада рассмотрит уже в ближайший четверг, 12 декабря.

Соответствующее заявление сделала нардеп от фракции Слуга народа (президентская политсила) Ирина Верещук.

По словам народной избранницы, у нее и ее коллег отсутствует должное количество времени на новый закон об особом статусе Донбасса и внесение кардинальных изменений до конца года.

"Это будет закон об особом статусе, а особенно его пролонгация. Потому что мы говорим, что нет времени на новый закон и внесение кардинальных изменений к концу года. А с Нового года спокойно садимся и будет нарабатывать или новый или внесение изменений в уже существующий" , - подытожила Верещук.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, когда начнется решения вопросов с "долгожданной амнистией и особым статусом Донбасса".