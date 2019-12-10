Продлить особый статус Донбасса: в Раду внесли проект закона

В Раду внесли закон об Особом статусе Донбасса / УНИАН

Во вторник, 10 декабря, народные депутаты Слуги народа зарегистрировали в Верховной Раде проект, который должен продлить действие закона об особом статусе Донбасса на один год.

Отметим, внесли проект закона Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия и глава партии Александр Корниенко.

Добавим, что наконуне, 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи "нормандской четверки" в Париже заявил, что закон об особом статусе Донбасса, действие которого заканчивается 31 декабря 2019 года, будет продлен на один год. Закон будет действовать как временный.

По словам главы государства, "сейчас легче продолжить этот законопроект", а "потом позже внести формулу Штайнмайера, увидев шаги, мы приближаемся к деэскалации".

"Я думаю, что надо продолжать. Тем более вы знаете, что этот законопроект мы должны согласовать со всеми сторонами в ТКГ. Мне кажется, что это очень сложно, и нам потом могут выкручивать руки. А этот закон уже есть. Мы его продолжаем, на год. Думаю, в этом нет проблем ", - добавил президент.

Читайте такжеЗакон об особом статусе Донбасса: Разумков анонсировал "качественную дискуссию"Напомним, ранее глава фракции Слуга народа в парламенте Давид Арахамия заявил, что до Нового года 2020 Верховная Рада уже не успеет принять законопроект о рынке земли и о особом статусе Донбасса.