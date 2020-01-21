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Стрельба в Запорожье: клиент подстрелил хозяина ресторана

21 января 2020, 10:38

Пострадавший мужчина в тяжелом состоянии находится в больнице.

Рука с пистолетом
Конфликт в Запорожье перерос в стрельбу / SKELET-info

В Запорожье буйный посетитель подстрелил собственника одного из ресторанов. Пострадавший мужчина в тяжелом состоянии находится в больнице.

Инцидент произошел в ресторане Венеция. Как сообщает местное издание 061, между посетителем и сотрудником заведения возник конфликт, в который вмешался собственник кафе и выпроводил буйного гостя. По данным Telegram-канала Это Запорожье, буйный клиент дождался обидчика возле его дома и несколько раз выстрелил в него из ружья. Пострадавший находится в больнице, а стрелку удалось скрыться с места преступления.

Опубликовано фото злоумышленника, которого сейчас разыскивает полиция.

Подозреваемый в стрельбе
Подозреваемый в стрельбе / t.me/c/1319040000/2869

СМИ сообщают со ссылкой на источники в полиции, что по данному факту открыто уголовное производство по признакам ст 115 ч.2 (покушение на убийство). Проводятся оперативно-поисковые мероприятия.

Напомним, вечером 16 января в Харькове произошло жестокое убийство – возле подъезда жилого дома был застрелен 48-летний директор похоронного бюро Виталий Шульга. Киллер несколько раз выстрелил в живот бизнесмена и скрылся.

новости Запорожья ресторан стрельба полиция
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