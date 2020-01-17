Убийство в Харькове: киллер расстрелял бизнесмена

/ Фото ГУ НП в Харьковской области

Вечером, 16 января, в Харькове произошло жестокое убийство – возле подъезда жилого дома был застрелен 48-летний директор похоронного бюро Виталий Шульга. Киллер несколько раз выстрелил в живот бизнесмена и скрылся.

Убийство произошло на улице Танкопия 7/1. По данным издания KHARKIV Today, Шульга выходил из подъезда и направлялся к авто с водителем – в этот млмент он и стал мишенью убийцы. У бизнесмена осталась жена и трое детей.

Виталий Шульга был директором похоронного бюро 3-го городского кладбища, где похоронен близкий друг мэра Харькова Геннадия Кернеса бизнесмен Юрий Димент, которого убили 26 февраля 2016 года. В полиции говорили, что 52-летнего Димента убили выстрелом в голову. В то же время СМИ сообщали, что бизнесмена расстреляли из автоматического оружия. На теле убитого якобы обнаружили 12 пулевых ранений, еще две пули попали в голову.

Напомним, 23 декабря 2019 года в столичном Гидропарке произошла стрельба. Погиб мужчина – им оказался киевский бизнесмен. Медики пытались спасти мужчину, однако от полученных ран он умер на месте.