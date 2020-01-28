Почему украинские каналы не работают: в Украине стартовала кодировка сигнала

Более 4 млн украинских домов пользуются спутниковым телевидением. Теперь большинству из них придется столкнуться с трудностями с доступом к любимым вещателям.
Утром 28 января многие украинцы обратили внимание, что украинские каналы не работают.
Люди задаются вопросом: как смотреть украинские каналы теперь.
Как сообщалось ранее, кодирование каналов в Украине привело к тому, что спутниковые каналы отключились для тех, кто смотрел спутниковое ТВ нелегально - бесплатный спутниковый сигнал закодирован, а среди телеканалов, которые теперь недоступны в открытом доступе - СТБ, Новый, Интер, 1+1, ТРК Украина и другие популярные каналы.
28 января состоялся официальный переход на кодирование спутникового сигнала.
Как смотреть каналы через спутник теперь? Чтобы смотреть спутниковое телевидение с 2020 года, необходимо подключиться к одному из двух официальных провадеров.
Ответ на вопрос, почему не показывает канал, который раньше показывал без проблем, какие каналы стали платными, как смотреть каналы через спутник, как подключиться к ТВ и сколько это будет стоить – читайте в материале Главреда.
Платными станут только развлекательные каналы, информационные телеканалы остаются в открытом доступе на спутнике.
Полный список заблокированных каналов:
- 1+1
- 2+2
- ТЕТ
- ПлюсПлюс
- УНИАН
- Бигуди
- СТБ
- ICTV
- Новый канал
- М1 и М2
- Интер
- НТН
- К1 и К2
- Мега
- Пиксель
- Zoom
- Enter-фильм
- ТРК Украина
- НЛО ТВ
- Индиго
- Эскулап ТВ
Стоит отметить, что часть телеканалов все же остались в открытом доступе. По-прежнему остаются доступными 5 канал, NewsOne, 112 канал, UA Перший, Прямой, ZIK, Эспресо ТВ, Рада, Культура и другие. Эти каналы не закодируют.