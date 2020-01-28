Почему украинские каналы не работают: в Украине стартовала кодировка сигнала

Спутниковое ТВ с сегодняшнего дня станет платным

Утром 28 января многие украинцы обратили внимание, что украинские каналы не работают.

Люди задаются вопросом: как смотреть украинские каналы теперь.

Как сообщалось ранее, кодирование каналов в Украине привело к тому, что спутниковые каналы отключились для тех, кто смотрел спутниковое ТВ нелегально - бесплатный спутниковый сигнал закодирован, а среди телеканалов, которые теперь недоступны в открытом доступе - СТБ, Новый, Интер, 1+1, ТРК Украина и другие популярные каналы.

28 января состоялся официальный переход на кодирование спутникового сигнала.

Как смотреть каналы через спутник теперь? Чтобы смотреть спутниковое телевидение с 2020 года, необходимо подключиться к одному из двух официальных провадеров.

Ответ на вопрос, почему не показывает канал, который раньше показывал без проблем, какие каналы стали платными, как смотреть каналы через спутник, как подключиться к ТВ и сколько это будет стоить – читайте в материале Главреда.

Платными станут только развлекательные каналы, информационные телеканалы остаются в открытом доступе на спутнике.

Полный список заблокированных каналов:

1+1

2+2

ТЕТ

ПлюсПлюс

УНИАН

Бигуди

СТБ

ICTV

Новый канал

М1 и М2

Интер

НТН

К1 и К2

Мега

Пиксель

Zoom

Enter-фильм

ТРК Украина

НЛО ТВ

Индиго

Эскулап ТВ

Стоит отметить, что часть телеканалов все же остались в открытом доступе. По-прежнему остаются доступными 5 канал, NewsOne, 112 канал, UA Перший, Прямой, ZIK, Эспресо ТВ, Рада, Культура и другие. Эти каналы не закодируют.