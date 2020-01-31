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Крым уйдет под воду: эксперт рассказала о рисках глобального потепления для Украины

31 января 2020, 08:32

Из-за повышения температуры на три градуса будут затоплены 590 населенных пунктов, а 75 тысяч человек станут климатическими беженцами.

Крым
Уровень моря может подняться на один метр / УНИАН

Последствия глобального потепления могут жестко ударить по Укаине. В частности, страна может потерять более миллиона гектаров земель, а Крым может пойти под воду. Об этом заявила координатор по вопросам климатической политики Центра экологических инициатив Экодия Евгения Засядько.

По ее словам, есть несколько сценариев глобального потепления. По одному из них, до 2100 года температура может подняться на 5-6 градусов. В результате глобального потепления целые острова могут уйти под воду. Под угрозой может оказаться и ныне оккупированный россиянами полуостров Крым.

"В Украине есть Черное и Азовское моря, поэтому для нас проблема повышения температуры является очень актуальной. В случае повышения температуры на 3 градуса, например, уровень моря поднимется на один метр", - сказала Засядько Обозревателю.

С одной стороны, повышение температуры на три градуса выглядит не большим изменением. Однако, в таком случае Украина потеряет более миллиона гектаров земель, отметила эксперт. Кроме того, будут затоплены 590 населенных пунктов, а 75 тысяч человек станут в Украине климатическими беженцами.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассчитали, когда мир приблизиться к катастрофе из-за глобального потепления. 

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