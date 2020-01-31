Ванна в крови, малыш в шкафу: на Херсонщине мать поиздевалась над младенцем / Reuters

Резонансное преступление произошло в Херсонской области. Там 17-летняя студентка родила малыша в ванной общежития – и выкинула в пластиковом пакете.

Вечером 30 января девушка попросила у вахтерши обезболивающее, якобы для больной спины, пишет Типичный Херсон. Анальгин она получила, но вахтерша все равно вызвала скорую помощь.

Приехавшие медики в комнате общежития студентку не нашли. Горе-мать обнаружилась в окровавленной ванной – уже разрешившаяся от бремени.

Она заверила врачей, будто у нее случился выкидыш, а плод девица смыла в унитаз. Однако, после того как ее доставили в больницу, при осмотре выяснилось, что роды прошли нормально, ни о каком выкидыше речи не идет.

В итоге новорожденного малыша найти в шкафу в пластиковом пакете, где он чуть не задохнулся. Врачи забрали его в больницу, где подтвердили, что тот родился доношенным и здоровым. 17-летняя мать даже не обрезала малышу пуповину.

Родителям девица о своей беременности ничего не рассказывала, кто отец ребенка – не признается.

Полиция уже завела на нее дело по факту покушения матери на убийство новорожденного малыша.

Ранее на Урале мать постирала младенца в машинке. На данный момент неизвестно, родился ли ребенок мертвым или же его убила собственная мать.

Напомним, в Ровенской области 19-летняя мать жесткого избила месячного младенца, заперла его в комнате общежития и отправилась на свидание.