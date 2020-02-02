"Современный экономический хаб": у Зеленского дали неожиданный прогноз по развитию Донбасса

Война на Донбассе / sud.ua

Команда президента Владимира Зеленского уже сегодня думает о будущем развитии ныне оккупированного Донбасса и о том, как превратить его в "процветающий и успешный" регион. Об этом сообщил помощник президента Андрей Ермак.

В частности, Ермак в интервью Кrym ответил на вопрос, не слишком ли высокой будет цена возвращения Донбасса под контроль Украины.

"Что касается экономики, вы знаете, в жизни иногда так бывает, что сегодня все, что там произошло, дает возможность абсолютно с другой точки зрения посмотреть на эту территорию. Может в будущем это будет какой-то современный экономический хаб, и там будут развиваться направления, которые мы даже не мечтали и не говорили об этом", - ответил помощник Зеленского.

При этом цена развития Донбасса будет высокой. При этом, по словам чиновника, на данный момент заканчивается работа со Всемирным банком по формированию фонда для развития Донецкой и Луганской областей.

"Это будет самая большая наша победа, когда после войны этот регион станет процветающим и успешным", - резюмировал Ермак.

Напомним, Андрей Ермак также предположил, что местные выборы на территории ныне оккупированного Донбасса, вероятно, можно будет провести в конце октября 2020 года.