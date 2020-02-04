Эксперт оценил, как отразится на Украине затея Путина с изменением Конституции

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Политолог и экономист, директор Института трансформации общества Олег Соскин высказал мнение, что президент России Владимир Путин постоянно стремится вмешаться во внутренние дела Украины, в том числе относительно внесения изменений в Конституцию по закреплению особого статуса Донбасса.

"Для нас это не сулит ничего хорошего. Путин постоянно напоминает о том, что без изменения украинской конституции, без закрепления в ней "особого статуса" Донбасса вообще не о чем говорить с Украиной. Он стремится закрепить в теле Украины промосковский анклав, а значит, уничтожить наше государство", - сказал он во время чата в Главреде.

Соскин напомнил, что Путин – империалист, а человек с такими намерениями априори не может принести Украине в перспективе что-то хорошее. По его словам, все стремления главы Кремля направлены на уничтожение нашего суверенитета.

"То есть Путин – империалист. Поэтому что может нести Украине мощный московский КГБист и империалист? Все его помыслы направлены на уничтожение нашего суверенитета и превращение Украины в концлагерь. Он по-другому не может. Такова природа этой "саранчи", которая живет только за счет пожирания других, экспансии и агрессии. Как с такой саранчой можно договориться? Никак. Ее уничтожают напалмом, огнем", - подчеркнул он.

Читайте такжеХочет "сожрать": эксперт рассказал, нужно ли Украине экономическое сотрудничество с РФКак акцентировал политолог, нам нужно распрощаться с мыслью, что мы сможем победить Россию. Однако нам необходимо сконцентрировать силы для борьбы и достойного отпора.

"Мы не можем победить Россию, потому вынуждены примириться с мыслью, что нам придется жить бок-о-бок с агрессором и предпринять все необходимые для собственной защиты меры. Чтобы противостоять агрессору, нам нужно выращивать средний класс и националистов-патриотов. Только сильный средний класс сможет противостоять агрессии этой саранчи", - подытожил эксперт.

Во время чата в Главерде Соскин также заявил, что интеграция России и Беларуси произойдет в ближайшем времени. Именно для этой цели экс-премьер-министра РФ Дмитрия Медведева вывели из состава правительства.

Напомним, Соскин заявил, что Украина может возродить свою экономику и без сотрудничества с Российской Федерацией.