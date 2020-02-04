Эксперт назвал дату поглощения Беларуси Россией

Александр Лукашенко / Reuters

Интеграция России и Беларуси произойдет в ближайшем времени. Именно для этой цели экс-премьер-министра РФ Дмитрия Медведева вывели из состава правительства. Такое мнение высказал политолог и экономист, директор Института трансформации общества Олег Соскин.

По его словам, Медведев прекрасно владеет всем необходимым инструментарием, поэтому именно ему будет поручена задача осуществить поглощение Беларуси.

"Путин с Медведевым, как два человека с маленьким ростом, получат большое моральное удовлетворение от уничтожения Лукашенко, человека с большим ростом. Речь не идет о физическом уничтожении Лукашенко – я говорю просто об устранении", - сказал Соскин во время чата на Главреде и спрогнозировал, что объединение России и Беларуси произойдет до мая.

По словам эксперта, в Кремле стремятся поскорее выйти на границы к Польше и странам Балтии, а также пробить дорогу к Калининграду.

"Потому-то сейчас идет усиление отношений России с Германией, а Польша и страны Балтии оказываются "между молотом и наковальней". Для Польши наступают черные времена: она станет следующей после Беларуси. А дальше пойдут Латвия, Литва и Эстония", - считает Соскин.

Чтобы перейти к следующему этапу, Путину нужно поглотить Беларусь.

"К тому же, это удобно для Путина и в контексте Украины. Тогда он смело разместит на территории Беларуси российские войска, а сколько там до Киева оттуда… Путин просто окружит Украину, что ему крайне выгодно для давления на нашу страну", - резюмировал эксперт.

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Напомним, в январе 2020 года президент Александр Лукашенко снова высказался относительно интеграции Беларуси и России. По его словам, Беларусь - суверенна и независима, и он не хочет быть последним президентом этой страны.

"Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России", - заявлял Лукашенко.