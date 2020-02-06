В Киеве неизвестные устроили погоню и перестрелку с полицией

Погоня произошла в Дарницком районе Киева / Фото Информатор

В ночь на 6 февраля в столице двое мужчин – водитель и пассажир автомобиля Subaru Forester – устроили погоню и перестрелку с полицией. По предварительным данным, водитель кроссовера был пьян.

Инцидент произошел в Дарницком районе около 00:30. Как сообщает Информатор, Subaru Forester успел объехать левый берег от Бориспольской до Южного моста и в обратную сторону, а на улице Гмыри мужчина, который был за рулем, не справился с управлением и вылетел на обочину. После этого водитель и пассажир кроссовера покинули салон и пытались скрыться от полиции. Одного из них копам удалось задержать, второй – скрылся во дворах.

Фото Информатор

Жители соседних домов сообщили, что слышали выстрелы. По предварительным данным, нарушитель стрелял в воздух. В то же время в полиции эту информацию отказались комментировать. Правоохранители сообщили, что выстрелы действительно были, однако в результате пострадавших нет.

На месте инцидента работали четыре экипажа патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Кого из нарушителей удалось задержать – водителя или пассажира – на данный момент неизвестно.

Фото Информатор

Напомним, ранее в Голосеевском районе Киева была масштабная погоня - несколько патрульных автомобилей пытались остановить BMW X5, который мчался по городу. В результате авто перевернулось на бок и влетело в отбойник крышей. В машине находились трое парней и девушка, водителя и одного из пассажиров забрала скорая помощь.