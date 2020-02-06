Кровь в Раде: Тимошенко поплатилась за вандализм в президиуме

Юлия Тимошенко нанесла себе травму в Раде / Фото: Reuters

В четверг, 6 февраля, в зале Верховной Рады во время штурма президиума дело дошло до крови.

Лидер фракции Батькивщина Юлия Тимошенко, которая заблокировала кресло председателя, порезала руку.

Своеобразное ранение Тимошенко получила при попытке вырвать микрофон на месте спикера.

Повреждение Тимошенко получила на большом пальце левой руки, при этом из раны виднелась кровь.

/ Фото Б.Бортакова

/ Фото Б.Бортакова

"Первая кровь в Раде. Юлия Тимошенко, вырывая микрофон порезала палец. Микрофон словам. Кто компенсирует?", - прокомментировал происходящее в своем Телеграм-канале нардеп от Слуги народа Александр Качура.

/ Телеграм-канал А.Качуры

Напомним, утром в зале Рады произошла потасовка между народными депутатами. В частности, лидер фракции Батькивщина Юлия Тимошенко появилась в зале, войдя через двери для президиума и заняла место председателя Верховной Рады. При этом на помощь к Тимошенко поспешил народный депутат от Батькивщины Сергей Власенко, но на его пути встал член фракции Слуга народа Артем Дмитрук.