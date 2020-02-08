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"Смешная цифра": эксперт разгромил электронную перепись населения Кабмина

8 февраля 2020, 01:40

Озвученная чиновниками цифра ни о чем не свидетельствует, считает Евгений Головаха.

украинский флаг, украинцы
Евгений Головаха раскритиковал электронную перепись Кабмина

Заместитель директора Института социологии Национальной академии наук Украины Евгений Головаха прокомментировал результаты оценки численности населения, проведенной по данным операторов мобильной связи, Госкомстата и электронных реестров, Пенсионного фонда и Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов, которая была представлена министром Кабинета министров Украины Дмитрием Дубилетом.

По его мнению, озвученная по итогам электронной переписи численность населения Украины в 37,2 миллиона человек (данные без учета жителей оккупированных территорий) не имеет ничего общего с реальным положением дел.

"Она (озвученная цифра, - ред.) смешная", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

Читайте такжеСрежут дотации: эксперт предупредил о хитрой манипуляции с электронной переписьюПри этом эксперт прокомментировал информацию о методологии в оценке численности населения путем умножения данных статистики на коэффициент 0,888, который получился в каждой поло-возрастной группе.

"Слава богу, что не 0,666, потому что тогда бы действительно говорили о мировом заговоре", - отметил он.

По его словам, озвученная чиновниками цифра ни о чем не свидетельствует.

"То, что было названо методикой расчёта, не имеет под собой никаких законных оснований. Любая методика должна обязательно пройти международную экспертизу. Должны быть рецензии известных специалистов в области демографии и статистики, специального комитета ООН по народонаселению. Методики мы не знаем", - говорит он.

В то же время он обратил внимание, что на каждую методику, в том числе социологическую, должна быть соответствующая экспертиза.

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"Как говорится, карты на стол. Методика, рецензии ведущих специалистов, международных служб", - потребовал Головаха ответа от правительства.

В то же врем он обратил внимание на то, что любое правительство, которое хочет управлять своим народом, должно знать его состав. Кроме того, он напомнил, что в Украине действует закон о переписи населения, в котором говорится о том, что переписи должны проводиться регулярно и периодически.

"Тут двух мнений быть не может. Если проводили (перепись, - ред.) в 1989, потом в 2011 годах, значит лет через 10-12 должны следующую провести. Если не хотите проводить – отмените закон", - убежден эксперт.

Читайте также"Большие сомнения": демограф распекла Дубилета из-за электронной переписиОн пояснил, что в законе о переписи указано, что она подразумевает выяснение численности и состава населения.

"Речь идет не просто о том, что узнаем состав механически, а получаем взаимосвязанные данные. Это значит, что мы можем посмотреть в любом региональном разрезе, как распределяется население. С данными списков мобильных операторов ничего этого вы не получите", - объяснил он.

Социолог также добавил, что электронная перепись Кабмина не дает ответ на вопросы о занятости, составе семьи, культурных характеристиках, этническом происхождении, языковом составе украинцев.

"Перепись дополнительно еще дает описание инфраструктуры, в каких условиях живут люди. Это картина нашей страны. Как можно управлять страной, если не знают, кого это касается. Они даже не подозревают, что кроме наличного есть постоянное население. Это те, кто выехал из Украины или даже домохозяйства, меньше года назад… Мы же не знаем, сколько у нас постоянного населения", - резюмировал Головаха.

Напомним, ранее Головаха прокомментировал пренебрежительные высказывания о нем народного депутат от Слуги народа Елизаветы Богуцкой.

Кабмин социология Дмитрий Дубилет перепись населения Евгений Головаха
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