Эксперт рассказал, когда и почему в Украине подорожают дизтопливо и газ

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Жителей Украины ожидает в ближайшее время увеличение цен на дизельное топливо и газ на АЗС - потому что планируется введение пошлины на ввоз этих товаров из-за границы.

Соответствующую информацию озвучил в пятницу, 7 февраля, известный эксперт и сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, сообщает Сегодня.

По его данным, пошлина составит 8,5% в 2020-5 году и увеличится до 25% в течение ближайших четырех лет. То бишь цена на дизель в конечном итоге вырастет на 3,9 грн за один литр.

"Я бы на месте правительства задумался. Не исключено, что речь идет о том, что Кабмин действует в интересах внутреннего производителя", – заявил Марунич.

Эксперт также утверждает, что последствия роста пошлины на дизтопливо ощутят на своих кошельках рядовые украинцы-водители.

"Дополнительное подорожание горюче-смазочных материалов ни к чему хорошему не приведет. Честно говоря, я не совсем понимаю логику правительства. К сожалению, можем иметь и явления дефицита на внутреннем рынке с соответствующим ростом цены. В конце концов, платит конечный потребитель", – подытожил Марунич.

Напомним, ранее Кабмин утвердил цену на "голубое топливо" для населения на зиму 2019-2020. До этого эксперты рассказали, упадут ли в Украине всерьез цены на топливо.