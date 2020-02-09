"Отнимают, чтобы сожрать": оккупанты Крыма ужаснули очередной выходкой

Оккупанты не пустили в Крым украинские продукты / УНИАН

Оккупанты Крыма в очередной раз удивили своей выходкой. Так, за минувшую неделю они не пустили на полуостров более 186 кг продуктов с материковой части Украины.

Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба Россельхознадзора - речь идет о "128,729 кг продукции животного происхождения и 1 голове непродуктивного животного".

"Также при проведении карантинного фитосанитарного контроля было пресечено 19 попыток ввоза продукции растительного происхождения в ручной клади и багаже пассажиров, прибывших с Украины, общим объемом 58 кг", – сказано в сообщении.

Эти товары были обнаружены в ручной клади и багаже пассажиров на российских пунктах пропуска на админгранице Крыма с Херсонской областью.

Блогер КРЫМский банд*ровец отреагировал на новость, написав на своей странице в Twitter: "Отнимают, чтобы жадно сожрать".

Аннексия Крыма Россией

Ранее Главред сообщал, что лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев, заявил, что хоть "нормандская встреча" и предназначена для решения вопросов, связанных с Донбассом, а не Крымом, все зависит от настойчивости президента Украины Владимира Зеленского. По мнению Джемилева, если поднять крымский вопрос на "нормандской четверке", президент России Владимир Путин, кроме своих стандартных слов, что тема Крыма закрыта, может сказать, что это не формат для Крыма.

"В прошлый раз Владимир Зеленский лишь упомянул, что Крым – это Украина. Надо было настаивать на том, что если мы всерьез хотим наладить отношения между нашими странами, то необходимо, чтобы соседи уважали территориальную целостность Украины. Поэтому нормальных отношений с Россией быть не может до последнего квадратного метра нашей земли. Надеемся, что подобное когда-то прозвучит. Мы считаем, что вопросы Донбасса и Крыма должны рассматриваться одновременно", – подчеркнул Джемилев.

Также напомним, с 9 февраля Украине вступили в силу новые правила пересечения административной границы с аннексированным Крымом. Теперь дети в возрасте до 16 лет должны пересекать КПВВ с Крымом в сопровождении одного из родителей или опекунов, а также с предъявлением паспорта гражданина Украины или загранпаспорта.

Дети от 14-ти до 16 лет, чьи родители проживают в Крыму, получили возможность въезда в Крым самостоятельно, при условии что они обучаются на территории материковой Украины и зарегистрированы в Единой электронной базе по вопросам образования.