Въезд в Крым 2020: в Украине ввели новые правила

Правила въезда в Крым изменились / Reuters

В Украине вступили в силу новые правила пересечения административной границы с аннексированным Крымом. Изменения в законодательстве касаются детей в возрасте до 16 лет. Соответствующее постановление Кабмина было опубликовано на правительственном портале.

Согласно документу, теперь дети в возрасте до 16 лет должны пересекать КПВВ с Крымом в сопровождении одного из родителей или опекунов, а также с предъявлением паспорта гражданина Украины или загранпаспорта.

Дети от 14-ти до 16 лет, чьи родители проживают в Крыму, получили возможность въезда в Крым самостоятельно, при условии что они обучаются на территории материковой Украины и зарегистрированы в Единой электронной базе по вопросам образования.

Еще одно изменение касается случаев выезда на материковую Украину для оформления документов, удостоверяющих личность. В подобной ситуации возвращение на аннексированную территорию осуществляется по предъявленной справке территориального органа миграционной службы.

Стоит отметить, что ранее въезд в Крым детей до 16 лет происходил исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию второго из родителей.

Напомним, в 2015 году Кабмин утвердил порядок въезда и выезда на оккупированную территорию Крыма для иностранцев и граждан Украины.

Так, въезд на территорию Крыма осуществляется через контрольные пункты. При этом иностранцы обязаны предъявлять паспорта или специальные разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а граждане Украины могут предъявлять любой документ, подтверждающий личность согласно Закону "О гражданстве" и "О порядке выезда и въезда в Украину". Также правительство определило перечень контрольных пунктов, через которые осуществляется дорожное сообщение с Крымом.