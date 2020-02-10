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"Вы прост*тутки": Червоненко обозвал "слугу народа" в прямом эфире

10 февраля 2020, 22:47

Политик ответила, что оппонент "проср*л" страну.

Депутат заявила, что бывшие политики "проср*ли страну" / Фото: скриншот

В эфире политического шоу Евгений Червоненко позволил себе оскорбительные заявления в адрес депутата от Слуги народа Галины Янченко.

"Вы про*титутки, на фоне экономических интересов других", - заявил он во время программы на телеканале 112 Украина.

Червоненко кричал, что политик получает деньги от Сороса, не является самостоятельной и говорил в ее адрес оскорбительные заявления.

Янченко сначала собиралась уйти из студии, однако ведущий попытался снизить градус дискуссии и просил прощения. Нардеп на какое-то время замешкалась, но потом вернулась к своей трибуне в студии.

"Я все же отреагирую. Поскольку, честно говоря, я не первый раз вижу этого человека в студии. Я уже привыкла к хамству, но то, что этот человек себе позволил – это просто откровенное неуважение. И знаете, народных депутатов так называть … Поэтому вы сейчас и не народный депутат. И страна приняла другое решение. Вы политический неудачник! Ясно вам, кто вы? Вы тот, кто проср*л шансы для моего поколения. И потому сейчас к власти пришли молодые люди, которым 30-35, как мне. Потому что такие политические неудачники – вы просто проср*ли мою страну", - сказала Янченко.

Как ранее сообщалось, народный депутат от фракции Слуга народа Евгений Брагар, который в прямом телеэфире предложил позвонившей пенсионерке продать собаку для оплаты коммунальных услуг, так и не приехал на обещанную встречу с пожилой женщиной.

Напомним, скандал вокруг высказываний народного депутат от Слуги народа Евгения Брагара, с советом пенсионерке продать собаку для оплаты коммуналки, оценили его коллеги по парламенту.

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