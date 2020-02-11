Эксперт рассказал, почему мир на Донбассе не входит в планы Путина

Владимир Путин / УНИАН

Прекращение активных боевых действий на Донбассе на данный момент еще не входит в планы Путина и кремлевской верхушки.

Соответствующее мнение высказал эксперт, юрист-международник и волонтер Геннадий Друзенко, сообщает Апостроф.

Зеленский вернул себя во времена раннего Порошенко, который начал "Минск", встречался в нормандском формате. Украинские военные уже отводили войска, и результат тот же. То есть не выполняется первый пункт Минских договоренностей - безусловное и всеобъемлющее прекращение огня. Правильно говорил Зеленский: надо прекратить стрелять. Вот только он до сих пор не знает, как прекратить стрелять. Он уже войска развел, с Путиным встретился. Офис президента не позволяет себе никакой антипутинской риторики. В отличие от Порошенко, мы не слышим ни о стране-агрессоре, ни негативных высказываний. Но все равно стреляют. Стреляют и убивают наших военных. Ничего не изменилось. Значит, мир не входит в повестку дня Путина. А это значит, что, как бы мы ему не улыбались, единственный способ - это отвечать", - утверждает он.

Напомним, ранее бывший глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предупредил об опасности, которую таит в себе Керченский мост, ведущий из Кубани в аннексированный Россией Крым.

Позднее генерал-майор Сергей Кривонос, заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины раскрыл коварный план Путина насчет Украины и проекта Новороссия.

