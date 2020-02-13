У Зеленского определили методы восстановления Донбасса после войны

Война на Донбассе. Иллюстративное фото / УНИАН

В Офисе президента Владимира Зеленского провели круглый стол по экономическим проблемам Донбасса.

Такое сообщение опубликовали представители пресс-службы главы государства.

"Исходя из задач, которые поставил президент перед рабочей группой, экспертами проведены аналитические исследования и разработаны рекомендации, которые требуют неотложного обсуждения и принятия решений по их реализации", – заявил один из советников президента Олег Устенко.

Далее, эксперт по региональному развитию Алексей Стародубов отметил целесообразность создания на Донбассе экономического хаба.

"Экономический потенциал Донбасса до сих пор остается значительным. Это как природные ресурсы, так и кадровый потенциал, логистика и прочее – все это есть на подконтрольной части Донбасса", – заявил он.Стародубов также отметил, что в рамках рабочей группы ОП уже окончена подготовка методики, позволяющей определить главные этапы восстановления экономики Донбасса.

Напомним, ранее Андрей Ермак (тогда - помощник президента Зеленского) рассказал, что цена восстановления Донбасса после окончания войны будет высокой. При этом, по словам чиновника, уже заканчивается работа со Всемирным банком по формированию фонда для развития ОРДЛО. Позднее глава фракции Слуга народа в Раде Давид Арахамия рассказал о том, что для возвращения к жизни территорий Донбасса может понадобиться сумма в размере более 50 млрд долларов.