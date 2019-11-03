Восстановление Донбасса: есть ли шанс у Украины обойтись без денег РФ

В Кабмине предложили восстанавливать Донбасс за деньги РФ/ sud.ua

Министр транспорта и инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что страна-агрессор сначала должна вернуть территории и выплатить репарации, а после этого Киев уже будет думать, какие средства вкладывать в восстановление Донбасса.

Реалистично ли такое развитие событий? За последние несколько лет вся международная общественность применяла тактику санкций, в том числе и Украина, но это ни к чему не привело. Поэтому логика Криклия, Витренко и Коболева о судах, требованиях чего-либо от России также ошибочна.

Мир просто поменялся и когда ты занимаешь более слабую позицию против своего врага и пытаешься при этом еще что-то от него получить, то перспектив у этого мало.

Восстановление Донбасса, во-первых, необходимо начинать только тогда, когда территория реально вернется – до тех пор это пустые разговоры. Во-вторых, его можно и нужно проводить за средства, которые можно и нужно искать внутри страны. А у нас, скорее, будут бегать по миру с просьбами о выделении траншей. И не исключено, что давать нам их будут под процент.

У нас достаточно большая теневая часть рынка из-за того, что власть последние 30 лет всегда гнобила людей и они были вынуждены скрывать свои доходы.

Деньги можно найти. И сделать это достаточно просто. Уже не раз приводил этот пример – в прошлом году наши заробитчане перевели в Украину 14 миллиардов долларов в виде денежных переводов для своих семей. Бывший министр соцполитики Рева пытался этих людей ограничить различными способами, но если бы эти "гении" вместо того, чтобы создать условия для того, чтобы люди не проедали эти деньги, а вкладывали их в развитие, сегодня экономический фон был бы другим.

Игорь Гарбарук, международный эксперт, экономист, специально для Главреда