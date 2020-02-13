"Хожу и пою Я свободен": Дубилет рассказал, как справляется с давлением коррупционеров

Дмитрий Дубилет / УНИАН

Министр украинского Кабмина Дмитрий Дубилет отказался от услуг частной охранны и поведал, из-за чего на него осуществляли давление.

"Я за свой счет нанял частных охранников. Это был определенный компромисс с моей семьей, но, кстати, я уже отказался от охраны. Я считаю, что там ничего такого нет. Мы с семьей нашли общий язык, пришли к выводу, что я могу снова ходить без охраны. Хожу и пою песню "Я свободен", - заявил чиновник в эфире Украинского радио.

По словам Дубилета, и он, и каждый член Кабмина находится под давлением, когда занимается разоблачением коррупционных схем.

"Собственно, то давление, с которым я лично столкнулся, оно состоит, действительно, в этом проекте об акцизной марке, ведь мы хотим ее ввести не только для алкоголя. Это универсальных подход, который мы будем использовать для борьбы с теневыми рынками во всех отраслях, например, после алкоголя я надеюсь, что мы достаточно быстро перейдем к лекарствам", - заявил он.

Напомним, Дмитрий Дубилет оценил муссирующуюся в СМИ информацию о том, что ему в скором времени предложат возглавить украинское правительство вместо нынешнего премьера Алексея Гончарука. До этого чиновник предлагал привязывать размер премий президента, главы Кабмина и спикера Верховной Рады к росту внутреннего-валового продукта страны.