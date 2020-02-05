Дубилет прокомментировал слухи о своем будущем премьерстве

Дмитрий Дубилет / УНИАН

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет оценил муссирующиеся в прессе слухи о том, что ему в скором времени предложат возглавить Кабмин вместо нынешнего премьера Алексея Гончарука.

"Я не готов сейчас ответить на этот вопрос. Потому что я не думаю, что это реалистично. Я повторюсь, что сейчас все мои мысли о моей текущей должность и текущие проекты", - рассказал он в интервью Радио Свобода.

В ответ на вопрос, не исключает ли он, что все же займет пост премьера в будущем, Дубилет заявил: "Я не думаю об этом".

Напомним, ранее Дмитрий Дубилет предложил привязать размер премий президента, премьер-министра и спикера парламента к росту ВВП Украины. До этого электронную перепись населения, которую курировал Дубилет, "пересчитали" и назвали фальсификацией .