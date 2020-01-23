Три причины: Дубилет объяснил, почему резко сократилось население Украины

Дмитрий Дубилет указал, что наиболее негативное влияние на численность населения Украины оказывает миграция и низкий уровень рождаемости.
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет назвал причины сокращения населения Украины. По его словам, на это влияет несколько факторов.
При этом он указал, что наибольшее негативное влияние оказывает миграция и низкий уровень рождаемости в сравнении со смертностью.
"Есть три больших блока. Первый - оккупированные территории, второй - негативный тренд по миграции, у нас эмигрируют больше, чем приезжают назад, и третье, к сожалению, это демографический тренд, у нас смертей больше, чем рождаемости", - объяснил Дубилет во время презентации проекта "Оценка численности наличного населения Украины"
Чиновник уверен, что именно эти три фактора приводят к резкому сокращению численности украинцев.
По словам Дубилета, за последние 10 лет из Украины уехали на заработки и остались жить в других странах почти 4 млн трудовых мигрантов.
"Единственное что мы можем сделать - это понять, какое количество людей за последние 10 лет поехало и не вернулось. Если я не ошибаюсь, то за последние 10 лет у нас получилось минус 4 млн человек", - отметил он.
Как ранее сообщал Главред, министр Кабмина Дмитрий Дубилет заявил, что в Украине проживают 37 млн 289 тысяч человек.