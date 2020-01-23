Три причины: Дубилет объяснил, почему резко сократилось население Украины

Дмитрий Дубилет / Униан

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет назвал причины сокращения населения Украины. По его словам, на это влияет несколько факторов.

При этом он указал, что наибольшее негативное влияние оказывает миграция и низкий уровень рождаемости в сравнении со смертностью.

"Есть три больших блока. Первый - оккупированные территории, второй - негативный тренд по миграции, у нас эмигрируют больше, чем приезжают назад, и третье, к сожалению, это демографический тренд, у нас смертей больше, чем рождаемости", - объяснил Дубилет во время презентации проекта "Оценка численности наличного населения Украины"

Чиновник уверен, что именно эти три фактора приводят к резкому сокращению численности украинцев.

По словам Дубилета, за последние 10 лет из Украины уехали на заработки и остались жить в других странах почти 4 млн трудовых мигрантов.

"Единственное что мы можем сделать - это понять, какое количество людей за последние 10 лет поехало и не вернулось. Если я не ошибаюсь, то за последние 10 лет у нас получилось минус 4 млн человек", - отметил он.

Как ранее сообщал Главред, министр Кабмина Дмитрий Дубилет заявил, что в Украине проживают 37 млн 289 тысяч человек.