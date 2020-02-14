Перепись населения через спутник: Дубилет похвалился поддержкой ООН

Перепись населения Украины 2020 – Дубилет оправдался за спутник / facebook.com/dubilet

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет рассказал, как проходит перепись населения в Украине – точнее подготовка к ней.

В частности, он разъяснил, что имел в виду, когда обещал провести перепись населения на оккупированных территориях с помощью спутника.

"В интернете распространилась новость о том, что мы вроде планируем провести перепись населения на оккупированных территориях через спутник. Давайте я расскажу, как было на самом деле", – призвал Дубилет у себя в Facebook.

Читайте такжеПальцем в небо: есть ли смысл в переписи Крыма и Донбасса из космосаПо его словам, идея со спутником принадлежала не ему, а представителям ООН, с которым он встречался. Именно иностранные партнеры и пообещали бесплатно помочь с переписью населения в Украине. И заодно упомянули про перепись с помощью спутника: они так делали в Афганистане и других странах.

Сам же Дубилет обещает для начала изучить этот метод – и лишь затем, при возможности, реализовать его в Украине.

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