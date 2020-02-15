Украинские военнослужащие наладили контрабанду сигарет с "ЛДНР"

Правоохранительные органы разоблачили масштабную схему контрабанды табачных изделий в Украину из оккупированной территории Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, контрафактную продукцию обнаружили в Донецкой, Волынской, Днепропетровской и Одесской областях.

В ходе следствия стражи порядка выяснили, что группа местных жителей Донецкой области осуществила перемещение через линию разграничения контрафактных табачных изделий в больших объемах, которые в дальнейшем распространяли по территории Украины. Уже известно, что переправлять товар через границу контрабандистам помогали военнослужащие ВСУ. Их личности и все обстоятельства преступления сейчас выясняют следователи.

По результатам проведения более 90 обысков на территории четырех областей, было обнаружено и изъято 1,5 тыс. ящиков табачных изделий (750 тыс. пачек сигарет) на общую сумму более 20 млн грн. Правоохранители изъяли денежные средства на сумму более 900 тыс. грн, которые были получены от преступной деятельности. Также обнаружены черновые записи, компьютерная техника, огнестрельное оружие и патроны.

В ближайшее время суд будет принимать решение об аресте имущества. Силовики выясняют круг лиц, которые причастны к контрабанде в особо крупных размерах, которая, к тому же, была сотрудничеством с оккупированной территорией.

Напомним, глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов рассказал нюансы нового закона о криминализации контрабанды.