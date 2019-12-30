"Поток контрабанды": в Минсоцполитики объяснили "войну" с секонд-хендами

Секонд / klyuch.com.ua

В Министерстве социальной политики объяснили внезапное объявление войны секонд-хендам. По словам заместителя министра соцполитики Олега Коваля, чиновники на самом деле борются со "схемами с гуманитаркой".

"Мы никоим образом не выступаем против легальных магазинов с подержанными вещами, то есть секонд-хендов. Если товары в эти магазины завезены и продаются в соответствии с нормами отечественного законодательства, - мы не имеем ничего против!" – рассказал Коваль в Facebook.

При этом он указал, что в Украину ввозятся большие партии вещей как гуманитарная помощь, но они потом оказываются в продаже, а собственник не платит налоги за эти вещи. Таким образом, люди, которые нуждаются, на самом деле не получают необходимую помощь, а владельцы точек с одеждой уклоняются от налогов.

"Наша задача – прекратить поток контрабанды, которая ввозится в Украину под видом гуманитарной помощи", - подчеркнул чиновник.

Как ранее сообщал Главред, в Украине запретят ввозить подержанные вещи в качестве гуманитарной помощи.