Украинцев лишат секонд-хенда: что известно

В Минсоцполитики ополчилис на магазины секонд-хенда / фото: hochu.ua

В Украине запретят ввозить на территорию страны подержанные вещи в качестве гуманитарной помощи, сообщил заместитель министра социальной политики Олег Коваль.

По его словам, Минсоцполитики разрабатывает соответствующие изменения в нормативно-правовые акты.

"Мы разработали изменения в нормативно-правовые акты касательно запрета введения на таможенную территорию Украины в качестве гуманитарной помощи одежды и обуви, которые были в использовании, кроме одежды специального назначения, которая направляется ВСУ, СБУ, МВД и ГСЧС, а также медицинским учреждениям", - подчеркнул он в четверг на брифинге, трансляция которого велась в Facebook министерства.

Госчиновник отметил, что пробелами в законодательстве пользуются бизнесмены, когда под видом гуманитарной помощи ввозят бывшие в употреблении товары для перепродажи. При этом планируется исключение только для силовиков, сотрудников ГСЧС и медперсонала.

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"Мы достойная нация и нам не нужны миллионы тонн секонд-хенда в стране", - добавил Коваль.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине утроилось количество магазинов секонд-хенда.