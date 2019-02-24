Разбитые стекла и кровь: в Днепре покупатели штурмовали новый секонд-хенд

24 февраля 2019, 20:21

Причиной ажиотажа стал завоз товара.

  • Штурм секонд-хенда в Днепре Фото: opentv.media
  • Штурм секонд-хенда в Днепре Фото: opentv.media
  • Штурм секонд-хенда в Днепре Фото: opentv.media
В Днепре на жилмассиве Парус покупатели устроили давку во время открытия магазина подержанных товаров после появления нового ассортимента.

Местные жители устроили у дверей секонд-хенда настоящий штурм. Видео опубликовано в YouTube.

В ролике, который снял очевидец событий, видно, как люди выстроились в большую очередь у стеклянной двери магазина. После открытия секонд-хенда толпа ринулась в помещение, сметая все на своем пути. В результате разбилось стекло на входной двери и нескольких покупателей ранило осколками. На место инцидента пришлось вызвать карету скорой помощи.

"Только что проходила мимо, на земле кровище, у парней руки перерезаны. И все из-за чего? Из-за поношенных вещей?" – пишут пользователи в комментариях под видео.

Интернет-публика отмечает, что такой ажиотаж у магазина наблюдается каждую субботу. Причиной является прибыльный бизнес наиболее активных покупателей, которые после завоза покупают брендовые вещи, а затем продают их дороже через различные сайты. Особо предприимчивые граждане срезают бирки с вещей от элитного производителя и перешивают на ширпотреб.

Как ранее сообщалось, в Украине в три раза выросло количество магазинов секонд-хенда. Ношенные вещи составляют чуть меньше половины от всего импорта одежды.

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