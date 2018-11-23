Black Friday по-украински: эксперт раскрыл хитрые уловки маркетологов в Черную пятницу

Эксперт раскрыл уловки маркетологов в Черную пятницу / Reuters

Целью бизнеса на Black Friday является не сделать скидки как можно большими, а заработать как можно больше, при этом за один месяц, с черной пятницы по Рождество, розничные продажи могут достигать 20% годовых, то это приводит к увеличению прибыльности торговли.

Как подчеркнул глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, США начав традицию в XIX столетии только в середине XX сделали ее массовой.

"Именно высокий уровень жизни страны, гибкие и стабильные условия работы бизнеса являются объяснением почему в нашей стране секонд-хэнд продается по цене новой одежды ведущих мировых брэндов", - пишет он в Facebook.

Эксперт отметил, что в Украине скидки мало сказываются на объемах продаж, следовательно, вряд ли можно ли рассчитывать, что торговля будет шокировать нас их размером.

Он подчеркнул, что в Украине слабость института защиты прав потребителей также сильно влияет на четность продавцов.

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"Если в странах ЕС устроить трюк с повышением цены и последующей "распродажей", то это бы привело к судебным искам и твердой позиции государственных органов с огромным штрафом. В наших условиях каждый покупатель выживает самостоятельно. Честные скидки также показатель долгосрочности взаимоотношений продавца и покупателя, потому что обманутый покупатель не придет больше в магазин, в котором его обманули. Но в нашей стране все живут днем сегодняшним, вывески магазинов меняются, сети приходят и уходят", - пишет Дорошенко.

Он также добавил, что черная пятница в Украине лишь "слегка загорелая": "В Black Friday в Украине верят две категории людей: первая – это те, кто верит и в Деда Мороза, а вторая – маркетологи".

Напомним, ранее сообщалось о том, что американцы в "Черную пятницу" потратили рекордную сумму.