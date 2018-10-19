Мегаскидки и тотальные распродажи: что такое Черная пятница и когда ее ждать в Украине

Черная пятница-2018 пройдёт 23 ноября.
Приближается долгожданный многими день – Черная пятница. В этот день не только шопоголики, но и рачительные люди не упускают возможность сделать выгодные покупки с огромными скидками.
Что такое Черная пятница
Это один из немногих дней в году, когда магазины во всем мире значительно снижают цены на свои товары. Чёрная пятница славится значительными скидками, достигающими 80–90%.
Сама традиция феномена ноябрьских распродаж, изначально известная лишь в США, в течение нескольких лет обрела популярность буквально по всему миру, в том числе и в Украине.
Ежегодно почти во всех странах мира безумие скидок и распродаж приводит к очередным рекордам оборотов и прибылей компаний.
При этом по всему миру прослеживается тенденция возрастания показателей продаж по итогам Черной пятницы. В каждой из 55 проанализированных стран количество транзакций в интернете во время Black Friday значительно возрастало по сравнению с обычным днём. Например, пользователи из США в Чёрную пятницу совершают на 2103% покупок больше, чем обычно.
В этом году Черная пятница пройдёт 23 ноября.
Черная пятница в Украине
В нашей стране традиции Черной пятницы начали активно проявляться начиная с 2014 года, и в течение последних нескольких лет популярность этой распродажи динамично растёт.
По данным опроса, 30,09% жителей Украины примет участие в "чернопятничных" распродажах (это на 18,58% больше, чем годом ранее).
При этом 30,09% жителей Украины примет участие в "чернопятничных" распродажах (это на 18,58% больше, чем годом ранее).
Чего ждут украинцы от Черной пятницы-2018
Во время очередной Черной пятницы украинцы в среднем планируют потратить 2975 грн (113 долларов). Это меньше, чем поляки и белорусы (175 долларов и 150 долларов соответственно), но больше, чем турки и казахи (97 долларов и 64 долларов), отмечает black-friday.global.
Учитывая прогнозируемые затраты украинцев во время Чёрной пятницы 2018, может принести экономию в районе 5775 гривен, а в первые минуты после старта распродаж настоящие охотники за выгодой могут получить некоторые товары даже за символическую 1 гривну.
ТОП-5 покупаемых товаров в Black Friday: одежда, электроника, обувь, косметика и парфюмерия, бытовая техника.
В Украине, как и в Канаде, средняя скидка в интернет-магазинах в последнюю пятницу ноября составила 66%, а в Америке этот показатель достиг порога 68%.
Напомним, ранее сообщалось о том, что американцы в "Черную пятницу" потратили рекордную сумму.