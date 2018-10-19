Мегаскидки и тотальные распродажи: что такое Черная пятница и когда ее ждать в Украине

Украинцев ждет очередная Черная пятница / Reuters

Приближается долгожданный многими день – Черная пятница. В этот день не только шопоголики, но и рачительные люди не упускают возможность сделать выгодные покупки с огромными скидками.

Что такое Черная пятница

Это один из немногих дней в году, когда магазины во всем мире значительно снижают цены на свои товары. Чёрная пятница славится значительными скидками, достигающими 80–90%.

Сама традиция феномена ноябрьских распродаж, изначально известная лишь в США, в течение нескольких лет обрела популярность буквально по всему миру, в том числе и в Украине.

Ежегодно почти во всех странах мира безумие скидок и распродаж приводит к очередным рекордам оборотов и прибылей компаний.

При этом по всему миру прослеживается тенденция возрастания показателей продаж по итогам Черной пятницы. В каждой из 55 проанализированных стран количество транзакций в интернете во время Black Friday значительно возрастало по сравнению с обычным днём. Например, пользователи из США в Чёрную пятницу совершают на 2103% покупок больше, чем обычно.

В этом году Черная пятница пройдёт 23 ноября.

Черная пятница в Украине

В нашей стране традиции Черной пятницы начали активно проявляться начиная с 2014 года, и в течение последних нескольких лет популярность этой распродажи динамично растёт.

По данным опроса, 30,09% жителей Украины примет участие в "чернопятничных" распродажах (это на 18,58% больше, чем годом ранее).

При этом 30,09% жителей Украины примет участие в "чернопятничных" распродажах (это на 18,58% больше, чем годом ранее).

Чего ждут украинцы от Черной пятницы-2018

Во время очередной Черной пятницы украинцы в среднем планируют потратить 2975 грн (113 долларов). Это меньше, чем поляки и белорусы (175 долларов и 150 долларов соответственно), но больше, чем турки и казахи (97 долларов и 64 долларов), отмечает black-friday.global.

Учитывая прогнозируемые затраты украинцев во время Чёрной пятницы 2018, может принести экономию в районе 5775 гривен, а в первые минуты после старта распродаж настоящие охотники за выгодой могут получить некоторые товары даже за символическую 1 гривну.

ТОП-5 покупаемых товаров в Black Friday: одежда, электроника, обувь, косметика и парфюмерия, бытовая техника.

В Украине, как и в Канаде, средняя скидка в интернет-магазинах в последнюю пятницу ноября составила 66%, а в Америке этот показатель достиг порога 68%.

Напомним, ранее сообщалось о том, что американцы в "Черную пятницу" потратили рекордную сумму.