Американцы в "Черную пятницу" потратили рекордную сумму - эксперты

В День благодарения и "Черную пятницу" жители США приобрели товаров на рекордную сумму в 7,9 млрд долларов.

Такую информацию распространило агентство Reuters со ссылкой на данные аналитиков компании Adobe Digital Insights.

Данная сумма на 17,9% превзошла расходы американцев за аналогичный период в минувшем году.

К слову, аналитики ожидают, что 27 ноября, в "Киберпонедельник" (Cyber Monday), который всегда наступает после "Черной пятницы", американцы истратят не меньше 6,6 млрд долларов, что и сделает этот день крупнейшим в истории распродаж.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве активистка "Фемен" устроила "черную пятницу" в магазине "Рошен"