Нефедов рассказал, кого хочет сажать за контрабанду

Максим Нефедов / УНИАН

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов, который недавно засветился на БДСМ-вечеринке, рассказал нюансы нового закона о криминализации контрабанды. По его словам, уголовная ответственность будет применяться только к контрабанде в больших объемах.

При этом он считает, что жесткие меры в украинских реалиях приведут только к ухудшению результатов.

"Если, например, Range Rover везет 1600 пачек сигарет, то надо конфисковать, оштрафовать, забрать Range Rover и на этом остановиться. А не осуждать человека на пять лет условного срока. Только в случае, если везут коммерческую партию, например, на миллион долларов, тут уже должно быть уголовное наказание", - объяснил Нефедов в интервью DT.UA

Также он указал, что один законопроект по криминализации контрабанды уже готов и сейчас работают над замечаниями при участии ЕС.

Как ранее сообщал Главред, глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов сообщил, что правоохранителям понадобилось несколько недель для розыска владельцев чемоданов, которые оставили в аэропорту Борисполь пассажиры из ОАЭ.