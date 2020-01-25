В Борисполе пассажиры из ОАЭ забыли чемоданы с сотнями айфонов и наушников

Пассажиры бросили в аэропорту айфоны / Фото: Facebook/Максим Нефедов

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефёдов сообщил, что правоохранителям понадобилось несколько недель для розыска владельцев чемоданов, которые оставили в аэропорту Борисполь пассажиры из ОАЭ. В них находилось 113 айфонов и 71 комплект наушников AirPods Pro.

"Странный случай. Вот такие чемоданы пассажиры рейса из ОАЭ решили не забирать в Борисполе. 113 айфонов разных моделей и 71 комплект наушников AirPods Pro. Только через пару недель нарушителей нашли, составили протоколы. Товар изъят до решения суда", - сообщил чиновник в Facebook.

По словам Нефедова, возможно выявление контрабанды стало результатом ротации персонала и пассажиров не ждал на выходе оговоренный ранее сотрудник. Также он предположил, что злоумышленников, вполне возможно, подвел сообщник. Чиновник добавил, что оптимальная версия на данный момент - товар должны были в Украине забрать из камеры хранения соучастники преступлдения, но, по неизвестной причине, этого не сделали.

/ Фото: Facebook/Максим Нефедов

/ Фото: Facebook/Максим Нефедов

Напомним, украинские пограничники в среду, 22 января, не пропустили в Украину трех российских политиков. Так, в аэропортах Борисполь и Киев завернули двух представителей партии Единая Россия и члена КПРФ.

Как ранее сообщал Главред, пограничники в аэропорту Запорожья не пустили в Украину группу российских актеров, прибывших рейсом из Варшавы.