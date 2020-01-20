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Звезду советского и российского кино не пустили в Украину

20 января 2020, 12:02

Группу российских актеров пограничники завернули в одном из украинских аэропортов.

Пограничники
Пограничники / NewsRoom

В Украину пограничники в аэропорту Запорожья не пустили группу из четырех российских актеров, прибывших рейсом из Варшавы.

Сотрудники пограничной службы установили, что один из граждан РФ незаконно посещал аннексированную его страной территорию полуострова Крыма. По данным портала Суспільне, во въезде в Украину отказали российскому актеру Сергею Колесникову. Кроме того, не пропустили Андрея Бутина, Ларису Удовиченко и еще одного человека, их сопровождавшего. 

"Актер Марат Башаров, приезд которого ранее анонсировали украинские СМИ, не был в группе актеров, которая пыталась пересечь границу в Запорожье", - заявили журналисты.

Напомним, ранее группа российских актеров в составе Андрея Чернышева, Марии Добжинской и Вячеслава Разбегаева категорически отказались от гастролей в Севастополе в аннексированном Крыму - опасаясь запрета на въезд в Украину.


 

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