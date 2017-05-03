Российские актеры отказались от гастролей в Севастополе, опасаясь запрета на въезд в Украину

Московские актеры Андрей Чернышев, Мария Добжинская, Вячеслав Разбегаев отказались выступать в Севастополе, опасаясь получить запрет на въезд на Украину.

Об этом пишет politnavigator.net.

Объявление об их замене в спектакле "Любовь по понедельникам", который состоялся 30 апреля, было вывешено в Севастопольском центре культуры и искусств.

Андрей Чернышев родился в Киеве, там проживают его родители. Можно предположить, что актер решил отказаться после того, как стало известно, что украинские власти не пустили певицу Лолиту Мелявскую к больной дочери.

Мария Добжинская недавно стала женой Чернышева. Мотивы Вячеслава Разбегаева неизвестны.

Интересно, что одновременно в Севастополе расклеены афиши, анонсирующие спектакль с участием Сергея Маковецкого. Актер является уроженцем Киева и в прошлые годы, приезжая туда, даже переходил на украинский язык во время публичных мероприятий.

Напомним, российскому актеру Кириллу Сафонову запретили въезд в Украину.