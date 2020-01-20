Годами копившего на поездку в Египет украинца сняли с рейса за дебош

Мужчина долго собирал на поездку в Египет, но остался дома / Фото: скриншот из видео

В аэропорту Борисполь не пустили на посадку гражданина Украины, который устроил пьяный дебош перед полетом, поэтому он так и не смог вылететь в Шарм-эль-Шейх.

"То ли на радостях от начала долгожданной поездки, то ли из-за страха перед авиаперелетом, наш соотечественник успел хорошенько выпить в одном из заведений питания в терминале аэропорта. За неадекватное поведение работники авиакомпании-перевозчика сняли гражданина с борта", - говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Уточняется, что семью задержанного пустили в самолет и они улетели отдыхать в Египет.

Мужчина в разговоре с пограничниками на повышенных тонах признался, что собирал на путевку на протяжении трех нет, а его "просто так" сняли с рейса. Самолет уже улетел без него, а задержанный продолжал грубить пограничникам и не хотел покидать здание аэропорта.

В отношении задержанного составлен админпротокол за злостное неповиновение, невыполнение законных требований и угрозы в адрес сотрудников ГПСУ.

Напомним, в Украину пограничники в аэропорту Запорожья не пустили группу из четырех российских актеров, прибывших рейсом из Варшавы.

Как ранее сообщалось, группа российских актеров в составе Андрея Чернышева, Марии Добжинской и Вячеслава Разбегаева категорически отказались от гастролей в Севастополе в аннексированном Крыму - опасаясь запрета на въезд в Украину.