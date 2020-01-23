Украинские пограничники "завернули" трех российских политиков

Пограничники / NewsRoom

Украинские пограничники в среду, 22 января, не пропустили в Украину трех российских политиков. Так, в аэропортах Борисполь и Киев завернули двух представителей партии Единая Россия и члена КПРФ.

Так, из Лондона в Борисполь прибыл гражданин Российской Федерации. Отмечается, что мужчина является членом политической партии Единая Россия, а также ранее занимал пост мэра одного из областных центров РФ.

"Подтвердить цель своего пребывания зарубежный политик не смог, поэтому на основании закона Украины "О пограничном контроле" в нашу страну его не пропустили. Сегодня утром, 23 января, россиянин вылетел из Борисполя в Германию", - говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

При этом еще двое граждан России прибыли в аэропорт Киев рейсом из Минска.

"Один из визитеров также представитель "Единой России", другой - коммунистической партии Российской Федерации. Оба сообщили, что якобы прибыли в Киев для участия в конференции", - сообщили украинские пограничники.

Российских политиков отправили обратным рейсом. На данный момент имена граждан РФ неизвестны.

Как ранее сообщал Главред, пограничники в аэропорту Запорожья не пустили в Украину группу российских актеров, прибывших рейсом из Варшавы