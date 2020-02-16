"Черная" зарплата: Радуцкий навал сроки запуска страховой медицины

Михаил Радуцкий / Фейсбук М.Радуцкого

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования и член фракции парламентской партии Слуга народа Михаил Радуцкий считает, что в Украине страховая медицина может заработать уже через три года. По его словам, для этого необходимо вывести из тени зарплаты украинцев.

"Мы сделаем все для того, чтобы тот процент "черной" зарплаты был с каждым днем все меньше и меньше. И мы рассматриваем возможность написания закона и выбора модели в этом году. Но мы полагаем, что экономически по официальности зарплаты мы выйдем на возможность, чтобы этот закон заработал где-то через год-два – где-то 2023 год", – рассказал Радуций в интервью Радио Свобода.

При этом он заверил, что страховая медицина не отменит финансовые гарантии.

"Это "юниверсал каверидж" ("универсальное покрытие" затрат пациента, гарантированный минимум бесплатных медицинских услуг, - ред). И он должен быть. Все страны за него борются. Страховка будет покрывать то, что не вошло в гарантии", – подытожил нардеп.

Как ранее сообщал Главред, Кабинет министров перечислил медицинские услуги, которые останутся бесплатными после 1 апреля, когда стартует второй этап медреформы.