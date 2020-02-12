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В Украине готовят второй этап медреформы: какие услуги будут бесплатными

12 февраля 2020, 10:42

В соцсетях новый этап медреформы и список бесплатных услуг активно обсуждается - украинцы в большинстве своем возмущены.

больница
В Украине готовят второй этап медреформы / УНИАН

Кабинет министров перечислил медицинские услуги, которые останутся бесплатными после 1 апреля, когда стартует второй этап медреформы.

Отметим, государственно финансирование покрывает только экстренную помощь и простые услуги профильных врачей:

  • первичная помощь;
  • экстренная;
  • амбулаторно-поликлиническая (услуги профильного врача, к которому направил семейный врач);
  • стационарная;
  • паллиативная медицинская помощь - обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, помощь семьям пациентов, поддержка жизнедеятельности, уход за пациентом);
  • медицинская реабилитация;
  • медицинская помощь по родам;
  • реимбурсация лекарственных средств ("Доступные лекарства").

Отмечается, что для получения госфинансирования медучереждения должны отвечать требованиям Нацслужбы здоровья по наличию медперсонала необходимой квалификации, оборудования и лекарств. Если не выполнил требования Нацслужбы – рассчитывай только на финансирование из местного бюджета.

Также стало известно, что требованиям Нацслужбы здоровья соответсвуют 97% медицинских учреждений в Украине. Причем в 5 областях – наполовину: Киевской, Луганской, Сумской, Запорожской и Харьковской. Еще хуже обстоит дело с информатизацией и компьютеризаций медзаведений.

По информации телеграм-канала Klymenko Time, врачи возмущаются, что и половины запланированного госфинансирования не хватит на лечение из-за того, что Нацслужба здоровья настолько занизила расценки. И даже опасаются, что придется закрыть часть специализированных больниц, как например, тубдиспансеры и психиатрические лечебницы.

Кроме того, много вопросов у общества вызывает то, что один из показателей эффективности работы врача – количество вылеченных пациентов, за что они смогут рассчитывать на надбавку к зарплате. Это может обернутся тем, что врачи не будут браться за тяжелые случаи.

Отметим, в соцсетях новый этап медреформы и список бесплатных услуг активно обсуждается.

"Даже не смешно... В бюджете дыра одна большая... Производства сокращаются... Из каких, блть, налогов это будет оплачиваться?", - пишет Маргарита Кошкина.

"Ага , кушайте лапшу которую вешает новое правительство. Они нас только обещаниями кормлят, а на деле ноль. Вот когда был Гройсман, то нас не кормили обещаниями, а реально выполняли обещания", - убеждена Алиса Драгун.

"Зла не хватает с этой вашей медреформой. Была одна из самых лучших бесплатных медицин в мире, а теперь все развалили, ничего электронно не работает, ничего на сайтах правдоподобного не узнать, все телефоны недействительны и информация неактуальна", - возмутилась Оксана Тринько.

"Эту медреформу нужно отменить уровень жизни не тот чтоб за все платить", - убеждена Людмила Билык.

Читайте такжеБесплатные лекарства, диагностика и электронный формат: в Украине стартует новый этап медреформыНапомним, ранее известный украинский кардиохирург, генеральный директор Института сердца Борис Тодуров заявил, что жители Украины вынуждены подписывать декларации с семейными врачами, в которых не прописаны права пациентов и качество обслуживания.

"Семейные врачи получают относительно высокие зарплаты в 12-15 тысяч за подписанные декларации, а не за качество обслуживания пациентов и лечение, а за количество подписанных бумажек", - подчеркнул он.

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