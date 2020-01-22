В Украине запустят новый этап медреформы: что изменится

Больница. Иллюстративное фото / УНИАН

Медицинская реформа в Украине даст возможность по-новому запускать отдельные и имеющие большую важность процессы между врачом и пациентом - оформления больничных листов, электронных направлений к медикам, бесплатного обслуживания и т.д.

По словам главы Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова, система eHealth, запущенная еще в середине 2017-го, была усовершенствована и хорошо будет защищать персональные данные пациента.

"Система eHealth соответствует стандартам защиты, ведь получила аттестат соответствия комплексной системе защиты информации", - заявил он.

Далее, с 1 апреля 2020-го жителей Украины ожидает вторая очередь медицинской реформы.

Обновленная версия системы eHealth даст возможность внедрить такие инновации:

а) электронный больничный лист;

б) электронная медицинская карта пациента;

в) направления будут в электронной форме.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук в деталях рассказал о судьбе медицинской реформы и проекта "Новая украинская школа".