"Правильная история": Гончарук рассказал о судьбе медреформы и новой школы

Алексей Гончарук / УНИАН

Реформа медицины и сферы образования являются "однозначно правильными историями", заявил избранный премьер-министром Украины Алексей Гончарук.

"Есть вопросы менеджмента конечно. Идея правильная, но как они были воплощены мы сейчас посмотрим внутри министерств. По-честному", - подчеркнул он во время встречи с журналистами.

По его мнению, замысел "деньги ходят за пациентом является правильным.

"Это очень правильные вещи. Правильные механизмы финансирования. Когда человек имеет своего конкретного врача, когда государство платит за эти услуги. Это очень правильные вещи. Это эффективность, путь к эффективности. Это также стимулирует конкуренцию", - считает он.

Читайте также"Не следствие, а причина": Супрун укорила Разумкова за незнание сути медреформыОн также подчеркнул, что планы нового Кабмина по этим реформам будут определены в течении ближайшего месяца.

"Я вообще считаю, что последние 5 лет страна двигалась в правильном направлении, но очень медленно. Большая часть реформ была искажена отдельными коррупционными частными интересами. Это моя общая оценка", - добавил Гончарук.

Напомним, ранее Гончарук рассказал, сколько нужно времени для борьбы с контрабандой.